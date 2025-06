Como mineral raro sob controle da China ameaça exércitos dos EUA e aliados

A monazita, aliás, é a principal fonte de samário do Brasil a partir de uma extração química, apontou a IAEA (Agência Internacional de Energia Atômica, na sigla em inglês). O país tem a segunda maior reserva mundial de monazita, segundo a USP (Universidade de São Paulo) mas este potencial não é aproveitado devido aos altos custos da extração e separação, o que o mantém dependente da China neste quesito da indústria de tecnologia.

O Exército de Taiwan realizou seu primeiro teste do Himars, sistema de lançador de foguetes dos EUA, na base de Jiupeng em maio: relações de Trump com a ilha colocam arsenal americano em risco Imagem: - I-Hwa Cheng/AFP

Também no caso dos EUA, os planos de Biden não saíram do papel por "preocupações comerciais". A Lockheed Martin, uma das principais fabricantes de aeronaves e armas militares do país, usa cerca de 22,6 kg de ímãs de samário em cada jato F-35 das Forças Armadas dos EUA, mas veio a público para afirmar que deixa as questões a respeito do fornecimento de matéria-prima nas mãos do governo americano.

Situação é ainda mais precária devido à guerra na Ucrânia e aos conflitos em Gaza. Os arsenais de armamentos e equipamentos de exércitos na Europa e nos EUA ficaram desfalcados com o envio do material à Ucrânia e a Israel.

Esforços do governo Trump de armar Taiwan custam aos EUA não só a pouca matéria-prima que têm, mas as boas relações com a China. O país já impôs sanções a fabricantes de equipamento militar americanas justamente por causa do fornecimento de armamento a Taiwan.

As medidas impedem empresas chinesas de manterem relações comerciais com estas fabricantes. Isto não era um problema até o momento já que a China vendia seu samário a empresas que misturavam o metal com cobalto antes de venderem às empresas americanas. Mas a situação mudou com as novas licenças, que são baseadas em qual será o uso feito pelo destino final do mineral.