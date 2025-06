'Enorme explosão': Israel faz novo ataque a instalações nucleares no Irã

Episódio inflama mais o conflito militar envolvendos as duas nações no Oriente Médio. Mais cedo, o porta-voz do exército israelense, Effie Defrin, disse que o país atingiu mais de 200 alvos no Irã desde a madrugada de hoje. Além de Isfahan, uma instalação nuclear de Natanz também foi atingida durante a onda de ataques israelenses ao território iraniano.

Isfahan tem o maior complexo de pesquisa nuclear do Irã — milhares de militares e cientistas trabalham no local. Defrin disse em comunicado oficial que Israel tem capacidade de "se defender de qualquer retaliação do Irã".

Líder supremo do Irã disse que destino de Israel será "miserável". Após a onda de ataques de Israel, o aiatolá Ali Khamenei disse que a retaliação iraniana será dura: "O regime sionista cometeu com sua mão maligna um crime em nosso país e revelou sua natureza perversa atacando áreas residenciais (...) As Forças Armadas do Irã tornarão o regime sionista do canalha miserável".

Irã vai ao revide

Mísseis lançados pelo Irã sobrevoam o céu em Jerusalém' Imagem: Reprodução/Reuters

Irã revida ataques de Israel. Dezenas de mísseis saíram em direção ao país israelense: "Resposta decisiva ao ataque brutal do regime sionista começou com o disparo de centenas de mísseis balísticos contra os territórios ocupados". O sistema de defesa aérea do país atua na interceptação militar.