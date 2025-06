Poderosa e temida: O que é a Guarda Revolucionária do Irã

Tamanho, poder e influência se expandiram ao longo do tempo. A Guarda começou a intervir em assuntos políticos, principalmente quando um veterano do grupo, Mahmoud Ahmadinejad, se tornou presidente do país em 2005. Atualmente, ex-oficiais da corporação ocupam cargos-chaves no establishment iraniano, do governo ao parlamento.

A Guarda também opera no setor econômico. Após a guerra com o Iraque na década de 1980, envolveu-se fortemente na reconstrução do Irã. Desde então, expandiu seus interesses econômicos para incluir uma vasta rede de negócios avaliados em bilhões de dólares, que abrange desde construção e telecomunicações até projetos de petróleo e gás.

Grupos armados não estatais na região são patrocinados pela organização. O grupo extremista Hamas, o Hezbollah libanês e as milícias iraquiana e iemenita recebem suporte para serem um ''eixo de resistência'' anti-ocidental na região desde a década de 80. As Forças Quds, uma ala da Guarda, é a responsável por organizar as atividades desses aliados no exterior.

O corpo também opera o arsenal de mísseis balísticos do Irã. Os guardas já usaram os mísseis para atingir militantes muçulmanos sunitas na Síria e grupos de oposição curdos iranianos no norte do Iraque. O país tem a 16ª maior força militar do mundo, segundo levantamento do Global Fire Power.

Eles se reportam diretamente ao líder supremo, atualmente o aiatolá Ali Khamenei. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), a Guarda tem mais de 190 mil soldados sob seu comando, divididos em forças terrestres, paramilitares, navais, aéreas e cibernéticas.

Irã e Israel: como a cooperação se transformou em rivalidade

Ambos eram próximos até a Revolução Islâmica de 1979. O Irã foi, inclusive, um dos primeiros a reconhecer o Estado de Israel em 1948. Tel Aviv considerava o país iraniano um aliado perante os Estados árabes, no conflito do Oriente Médio. Para Teerã, Israel, apoiado por Washington, também era um oportuno contrapeso político aos países árabes vizinhos.