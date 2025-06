Irã diz que danos a instalações nucleares após ataque de Israel são mínimos

Entenda o caso

Israel bombardeou instalações nucleares e militares no Irã. As explosões foram registradas em Teerã e em pelo menos uma importante instalação de enriquecimento de urânio em Natanz.

Exército israelense disse que mobilizou 200 aeronaves para atacar quase 100 alvos em todo o Irã. A imprensa estatal iraniana confirmou as mortes do chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e do comandante do Estado-Maior, Mohamed Bagheri. Seis cientistas nucleares morreram nos ataques e 50 civis ficaram feridos, incluindo mulheres e crianças.

Para Israel, Irã é uma ameaça existencial ao seu povo. O ministro da Defesa, Israel Katz, chamou a operação desta sexta-feira de "ataque preventivo" porque o Irã estaria se aproximando de um "ponto de não retorno" em seu programa nuclear.

EUA, Israel e outras potências acusam Irã de buscar armas nucleares; Teerã nega. O governo de Donald Trump tenta firmar um acordo para acabar com o programa nuclear iraniano, mas a República Islâmica resiste às intervenções ocidentais.

Irã revidou ataques

Exército iraniano lançou hoje mais de 100 mísseis balísticos contra o território israelense. Parte dos ataques foi contida, mas algumas áreas residenciais e militares foram atingidas.