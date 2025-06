Irã tem a 16ª maior força militar do mundo: qual o poder de ataque do país?

Ontem, ataque de Israel matou os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã. As mortes dos generais Mohammad Bagheri e Hossein Salami foram confirmadas pela TV estatal do Irã. A Guarda Revolucionária iraniana, que era liderada por Salami, é o grupo mais poderoso no Exército do país e foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979. O Irã também confirmou as mortes dos cientistas nucleares Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi (leia mais aqui).

Para contra-atacar e se defender, Irã conta com 610 mil militares na ativa e 350 mil na reserva. Segundo dados do portal War Power, nos quais se baseia o ranking do Global Fire Power, outros 250 mil paramilitares (de forças não oficiais) também atuam em território iraniano. Até o ano passado, a Guarda Revolucionária iraniana seria responsável por 190 mil desses combatentes.

Segundo o War Power, o Exército iraniano também tem à disposição 1.996 tanques de guerra, 551 aeronaves e 101 navios. Mísseis se tornaram peça-chave das Forças iranianas. Segundo apuração da BBC, até ao menos 2020, o Irã investia pesado em mísseis de curto e médio alcance, capazes de atingir Israel, países do Golfo, bases militares dos EUA na região e também partes da Europa.

Programa iraniano de mísseis de longo alcance foi paralisado como parte de seu acordo nuclear de 2015 com estados estrangeiros. No entanto, devido a incertezas em torno desse acordo, o projeto pode ter sido retomado.

Irã também tem poderio de drones

Irã tem investido em drones como arma de guerra. Hoje, o país conta com 3.894 dispositivos aéreos não tripulados, parte deles adotados como recursos de vigilância e outra, maior, como instrumentos de ataque, conforme dados do War Power.