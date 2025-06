Iranianos pedem vingança enquanto israelenses mantêm calma após ataques

Israel diz que a situação está "sob controle". "Temporariamente, a ameaça dos drones está sob controle, o que nos permite alertar os civis israelenses com antecedência suficiente para que se abriguem", afirmou um militar à agência de notícias EFE.

Israel atacou o Irã na noite de ontem

Israel lançou ataques contra o Irã na noite de ontem, em uma operação para impedir Teerã de construir uma arma nuclear. Os alvos eram instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares.

Ataque de Israel matou os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã. As mortes dos generais Mohammad Bagheri e Hossein Salami foram confirmadas pela TV estatal do Irã. A Guarda Revolucionária iraniana, que era liderada por Salami, é o grupo mais poderoso no Exército do país e foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979. O Irã também confirmou as mortes dos cientistas nucleares Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi.

O líder supremo do Irá, aiatolá Ali Khamenei, havia prometido vingança horas antes. "O regime sionista revelou sua natureza vil e lançou nesta manhã sua mão perversa e sangrenta em um crime contra o Irã. Com este ataque, o regime sionista preparou um destino amargo e doloroso para si mesmo, que certamente receberá", disse Khamenei.

Israel disse na madrugada de hoje (horário local) que completou o "ataque inicial" contra o Irã, sem detalhar se fará novas fases. As FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que a operação, nomeada de "Leão em Ascensão", foi contra "dezena de alvos militares" e instalações nucleares relacionados ao programa nuclear do Irã.