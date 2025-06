Israel mata líderes e ataca estrutura nuclear no Irã: 'Apenas começando'

Israel atacou infraestruturas nucleares iranianas na madrugada de hoje (noite de ontem em Brasília) e matou integrantes da cúpula militar iraniana. As IDF (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que o conflito está "apenas começando".

O que aconteceu

Um bombardeio atingiu a principal instalação de enriquecimento de urânio do Irã, na cidade de Natanz. Explosões também foram relatadas em Tabriz, perto de um centro de pesquisa nuclear e de duas bases militares.

As bombas mataram o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri. Segundo a mídia iraniana, dois cientistas nucleares também foram mortos.