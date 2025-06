Israel faz mais ataques ao Irã, que promete resposta e 'destino amargo'

Segundo a agência, o aeroporto da cidade, no noroeste do país, perto da fronteira com a Turquia, foi atingido, assim como outros 10 locais na província iraniana do Azerbaijão Oriental.

O ataque

Os ataques israelenses tiveram início às 3h30 da madrugada no horário local (21h de ontem, no horário de Brasília), com explosões em Teerã.

Israel afirma ter atingido "dezenas de alvos militares, incluindo instalações nucleares em diferentes locais do Irã".

Segundo as Forças Armadas israelenses, foram usados "200 jatos, que despejaram mais de 330 munições em mais de 100 alvos", o que torna o ataque um dos maiores da história do Irã.

Um dos principais alvos foi as instalações nucleares de Natanz, a cerca de 200 quilômetros de Teerã. Também foram atacadas bases onde são desenvolvidos e fabricados mísseis de longo alcance.