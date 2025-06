Pesquisadora: Israel tira foco de Gaza ao abrir frente de combate com Irã

Em 2015, após anos de negociação, um acordo foi firmado entre o Irã e a comunidade internacional. Na época, o país concordou em diminuir as atividades nucleares em troca do alívio das sanções econômica impostas contra a República Islâmica

Jamil: Após ofensiva, diplomatas acreditam que Irã foi vítima de emboscada

No UOL News, o colunista Jamil Chade apurou que, horas após o bombardeio de Israel contra o Irã, diplomatas disseram acreditar que o país islâmico pode ter sido enganado com falsa promessa e, com isso, vítima de uma emboscada.

O que aconteceu? Por semanas o governo de Donald Trump negociou com o Irã. É verdade que ele tinha colocado esse prazo, mas os prazos de Donald Trump mudam conforme, obviamente, o percurso dessa negociação acontece. Isso acontece no comércio, isso acontece na questão migratória, isso acontece em absolutamente todas as esferas de atuação de Donald Trump.

Portanto, não era um prazo fixo, no sentido de que depois disso não haveria negociação, e o que aconteceu é que nessa semana inclusive foi proposto, e foi, na verdade, organizada uma reunião para o próximo domingo entre as diplomacias americanas.