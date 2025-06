Irã revida com centenas de mísseis e ao menos 15 ficam feridos em Israel

A Guarda Revolucionária afirmou que o alvo do ataque foram bases militares israelenses. Eles divulgaram que realizaram uma "resposta precisa e esmagadora contra dezenas de alvos, centros militares e bases aéreas" em Israel.

Canal 13 de Israel relatou um incêndio próximo ao Ministério da Defesa de Israel em Tel Aviv. Outros relatos de incêndios, ainda não confirmados pelas autoridades, também estão sendo divulgados na mídia israelense.

13.jun.2025 - Fogo e fumaça sobem de um prédio, supostamente atingido por um míssil disparado do Irã, no centro de Tel Aviv Imagem: Jack GUEZ / AFP

Exército iraniano derrubou dois caças israelenses durante ataque em massa, divulgou a IRNA. Eles foram abatidos no céu iraniano, conforme a televisão, que não divulgou mais detalhes da ação. Um piloto teria sido detido, porém, um porta-voz militar israelense negou a situação à agência de notícias Reuters.

O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, escreveu no X que o regime "sionista não escapará em segurança do crime hediondo que cometeu". Ele também destacou que "a vida definitivamente se tornará amarga para os sionistas".

Netanyahu manda recado a iranianos

Objetivo dos recentes ataques israelenses ao Irã é "frustrar a ameaça nuclear e de mísseis balísticos do regime islâmico contra nós". Em vídeo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, frisou que a luta de Israel não é contra o povo iraniano, mas contra o regime do país. "Estamos no meio de uma das maiores operações militares da história, a operação Leão Ascendente. O regime islâmico, que oprime vocês há quase 50 anos, ameaça destruir nosso país, o Estado de Israel", afirmou.