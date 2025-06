Israel pede que cidadãos não publiquem fotos de ataque: 'Servem ao inimigo'

Israel não quer que cidadãos publiquem fotos e vídeos. De acordo com o órgão, os registros podem espalhar "pânico desnecessário entre os cidadãos em tempo de guerra".

O revide

Irã revida ataques de Israel. Dezenas de mísseis saíram em direção ao país israelense: "Resposta decisiva ao ataque brutal do regime sionista começou com o disparo de centenas de mísseis balísticos contra os territórios ocupados". O sistema de defesa aérea do país atua na interceptação militar.

Israelenses estão em abrigos. Dois caças de Tel Aviv já foram abatidos e a imprensa iraniana diz que uma piloto israelense foi capturada.

13.jun.2025 Resgates após ataques em Tel Aviv Imagem: Reprodução/MDA (Magen David Adom)

Ao menos 40 vítimas registradas. O serviço de resgate de Israel, MDA (Magen David Adom), relatou à imprensa que as vítimas tiveram ferimentos leves e estão sendo socorridas. De acordo com as forças policiais do país, as pessoas foram atingidas por estilhaços de interceptadores balísticos de Israel.