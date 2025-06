Novas explosões são registradas no Irã e atingem entorno de aeroporto; veja

Líder supremo do Irã disse que destino de Israel será "miserável". Após a primeira onda de ataques de Israel, o aiatolá Ali Khamenei disse que a retaliação iraniana seria dura: "O regime sionista cometeu com sua mão maligna um crime em nosso país e revelou sua natureza perversa atacando áreas residenciais (...) As Forças Armadas do Irã tornarão o regime sionista do canalha miserável".

Horas após os ataques aos alvos iranianos, o líder ofereceu condolências às vítimas. Em publicação das redes sociais, o aiatolá disse que a perda de generais e acadêmicos nos postos nucleares foi um grande sacrifício. Ele também citou a morte de civis.

O revide

Dezenas de mísseis saíram em direção ao país israelense: "Resposta decisiva ao ataque brutal do regime sionista começou com o disparo de centenas de mísseis balísticos contra os territórios ocupados". O sistema de defesa aérea do país atua na interceptação militar.

Israelenses estão em abrigos. Dois caças de Tel Aviv já foram abatidos e a imprensa iraniana diz que uma piloto israelense foi capturada.

Ao menos 34 feridos e um morto. O serviço de resgate israelense, MDA (Magen David Adom), relatou à imprensa que as vítimas tiveram ferimentos leves e estão sendo socorridas. De acordo com as forças policiais do país, as pessoas foram atingidas por estilhaços de interceptadores balísticos.