O que é o programa nuclear do Irã, alvo dos ataques de Israel

Teerã anunciou ontem que pretende aumentar "significativamente" sua produção de urânio enriquecido. Essa é uma resposta à adoção de uma resolução da AIEA que o condena por "não cumprimento" de suas obrigações nucleares.

Há um mês, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, classificou como "inaceitáveis" os pedidos para desmantelar as instalações nucleares do país. No início de junhos, os EUA enviaram uma proposta de acordo sobre o programa nuclear de Teerã.

Segundo o jornal "The New York Times", grupo de países pede que o Irã interrompa completamente o enriquecimento de urânio. Eles propõem a criação de um grupo regional para produzir energia nuclear, que incluiria Irã, Arábia Saudita e outros países árabes, além dos EUA. Hoje, Trump afirmou que foi dado ao Irã um ultimato de 60 dias para um acordo nuclear, antes dos ataques de Israel de hoje, o 61º dia.

Israel considera a República Islâmica uma ameaça existencial. Segundo o Exército israelense, informações de inteligência indicam que o Irã está se aproximando de um "ponto de não retorno" em seu programa nuclear.

Instalações nucleares do Irã

A AIEA condenou ontem o Irã por violar suas obrigações de não proliferação nuclear pela primeira vez em quase duas décadas. A agência, além de órgãos de inteligência americanos, acredita que o país persa tenha um programa secreto de armas nucleares, que foi interrompido em 2003.