Sobrevivente na Índia desafiou estatísticas ou estava em assento 'ideal'?

Estudos mostraram lugares mais seguros em um avião —e o assento de Ramesh não era um deles. Assentos mais para o fundo e afastados das janelas tiveram menos mortes em acidentes analisados por estudos. O assento de Ramesh era o primeiro da classe econômica, próximo à frente do avião, e rente à lateral, ou seja, uma poltrona "de janela".

Dado é apoiado pela mecânica dos acidentes. Geralmente, no caso de colisão, "a frente do avião age como um absorvedor de choque", explicou o professor de aeronáutica e astronáutica do MIT (Massachusetts Institute of Technology), John Hansman, à revista Travel and Leisure. Seu time já derrubou intencionalmente um Boeing 727 só para pesquisar como acidentes acontecem.

Mortalidade seria maior nas partes da frente e de trás do avião. Segundo levantamento da revista americana Time de 2015, a mortalidade seria de 32% na parte de trás do avião, 39% no meio e 38% na parte da frente. Foram analisados 17 acidentes entre 1985 e 2000, registrados pela FAA, órgão de aviação dos EUA.

Assentos longe das janelas têm melhores índices. Os assentos do corredor, na parte de trás do avião, têm uma taxa de mortalidade de 28%. Já os assentos do corredor na parte central do avião representam uma taxa de 44% de mortalidade.

No entanto, a diferença entre chances de sobrevivência em áreas distintas da aeronave pode não ser tão grande. Outro levantamento de 284 acidentes entre 1959 a 2020 feito pela Flight Safety Foundation, organização internacional dedicada à segurança da aviação, revelou que, em 39 dos acidentes, a parte de trás foi mais segura. Em 25, foi a parte central. Já em 32, a frente representou menos mortes. Apenas 70 acidentes, no entanto, tinham dados suficientes para análise.

Há um lugar mais seguro para se sentar?

Pode haver mais de uma "área segura" por voo. Em um mesmo acidente, até duas áreas podem registrar menos mortes em comparação com a restante. É o caso de um acidente com um Boeing 737 da US Airways dos EUA em 1991. Nele, 19 pessoas que estavam na área da frente do avião morreram, enquanto no meio e na parte de trás foram três mortes.