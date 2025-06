Quem é o senador latino algemado após confrontar secretária de Trump

Ele viu na proposta um ataque direto a famílias como a dele e passou a se envolver com mobilizações comunitárias. Cinco anos depois, aos 26, foi eleito vereador em Los Angeles, dando início à carreira pública e se tornando uma das lideranças latinas em ascensão no estado.

Foi senador estadual e secretário de Estado da Califórnia antes de chegar ao Senado. No cargo estadual, destacou-se por implementar o registro automático de eleitores e expandir o voto por correio — ações que o tornaram figura de destaque nacional, conforme destacou a NPR.

Em 2021, tornou-se o primeiro latino no Senado dos EUA pela Califórnia. Foi indicado pelo governador Gavin Newsom para ocupar a vaga deixada por Kamala Harris e venceu a eleição seguinte para um mandato completo, segundo a Associated Press.

Sua primeira proposta no Senado foi voltada à cidadania de imigrantes essenciais durante a pandemia. O projeto, chamado Citizenship for Essential Workers Act, propõe a criação de um caminho para regularização de imigrantes sem documentação que atuaram em setores fundamentais, como saúde, agricultura e serviços urbanos, durante a crise da covid-19.

Presidiu por seis anos a principal comissão legislativa de energia da Califórnia. À frente da Comissão de Energia, Utilidades e Comunicações do Senado estadual, Padilla foi uma das figuras-chave na criação de políticas climáticas ambiciosas, na expansão do acesso à internet e na modernização da rede elétrica do estado.

É o primeiro latino a presidir a Subcomissão de Imigração, Cidadania e Segurança de Fronteiras no Senado. Também integra os comitês de Orçamento; Meio Ambiente; Energia e Recursos Naturais; Justiça; e Regras.