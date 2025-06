Líder Supremo, presidente e Guarda Revolucionária: quem manda no Irã?

O líder Supremo do Irã, Ali Khamenei, é o chefe de estado, comandante das Forças Armadas e máxima autoridade política e religiosa do país. Ele concentra grande parte do poder e comanda uma estrutura complexa, que mistura democracia com teocracia islâmica.

Quem são

Aiatolá Ali Khamenei é o segundo líder supremo da história do Irã. Ele assumiu o posto em 1989, após a morte de Ruhollah Khomeini, que liderou a Revolução Iraniana (1978-79).

O líder supremo tem cargo vitalício e, como o nome sugere, concentra grande quantidade de poder. Ele é o responsável por nomear funcionários do alto escalão do Judiciário, comandantes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária Islâmica, metade dos integrantes do poderoso Conselho de Guardiões e até imãs, que são autoridades religiosas. O aiatolá ainda escolhe os líderes da mídia estatal.