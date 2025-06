Israel tem mais de mais de 1,5 milhão de bunkers; saiba como eles funcionam

Eles são obrigatórios desde 1951. Três anos após Israel declarar sua independência, o país instituiu uma lei de defesa civil exigindo que todas as casas, edifícios residenciais e escritórios fossem equipados com abrigos ou ''salas seguras''.

Formato e tamanho dos bunkers variam. Algumas escolas funcionam como abrigo por serem revestidas de concreto específico e com janelas à prova de explosão, enquanto também há pequenos cômodos em casas projetados para resistir a foguetes e ataques com armas não convencionais.

Com o tempo, os abrigos foram sendo transformados para terem atividades dentro. Hoje, alguns deles funcionam como estúdios de dança, centros comunitários, ginásios, igrejas e bares. Em setembro de 2024, em meio aos ataques do Hamas, alunos ultra ortodoxos foram flagrados tendo aula dentro de um bunker.

Para irem aos abrigos, as sirenes precisam tocar e isso ocorre em todo o país se o ataque for generalizado. Estações de rádio e o sistema de televisivo transmitem um código hebraico chamado "Homat Barzel", explicou o jornal Washington Post. Os civis são, então, instruídos a desligar aparelhos elétricos, fechar torneiras e botijões de gás das residências, e a se deslocarem ao abrigo.

Em 2014, um novo aparato foi incluído na segurança dos israelenses com o desenvolvimento do aplicativo Red Alert. O sistema reforça com alertas no celular quando as sirenes são tocadas pelo exército para informar sobre ataques. Quando isso ocorre, o usuário tem entre 15 segundos e dois minutos para achar um abrigo, sem correr.

Bunkers também são marcados por histórias de luto. As paredes brancas e vazias dos abrigos antibombas na rodovia 232, no sul de Israel, tornaram-se uma tela de luto para familiares e amigos de pessoas que foram mortas pelo Hamas em outubro de 2024. Inscrições, desenhos, orações e poemas homenageiam as vítimas.