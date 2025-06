Conflito Israel e Irã deve escalar, mas 3ª Guerra Mundial é 'improvável'

Não se pode subestimar a força militar do Irã, mas Israel tem vantagens, dizem analistas. Segundo Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e Geopolítica da UFRJ, evidências mostram que o Irã "já sofreu com limitações na eficácia de retaliações anteriores", como em abril e outubro de 2024, quando usou drones e mísseis que foram interceptados pela Defesa israelense.

No curto prazo, o Irã enfrenta fortes restrições tecnológicas e geográficas, além da capacidade de Israel e seus aliados, incluindo os EUA, de interromper ataques. No médio ou longo prazo, Teerã ainda possui arsenal de mísseis balísticos e capacidade de agir via proxies. Seu potencial de escalada existe, mas é improvável que consiga ameaçar seriamente a segurança interna de Israel por agora. Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e Geopolítica da UFRJ

Cientista política corrobora avaliação de que, apesar de ainda demonstrar força militar, Irã está enfraquecido diante de Israel. Para Karina Stange Calandrin, professora de relações internacionais do Ibmec, o Irã segue sendo uma grande potência militar no Oriente Médio, mas Israel, com o apoio dos Estados Unidos, tem vantagens "que vão além do poderio militar".

Não se pode subestimar a força militar do Irã, que é uma potência importante no Oriente Médio, mas Israel conta com o apoio dos Estados Unidos, que é hoje a maior potência militar mundial. Além disso, o Irã tem muitos inimigos no Oriente Médio. Além de Israel, tem a Arábia Saudita, tem a Jordânia, tem outros grupos que não querem que o Irã conquiste o seu objetivo, que é se tornar uma grande liderança do Oriente Médio . Karina Stange Calandrin, professora de relações internacionais do Ibmec