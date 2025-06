Braço direito de líder supremo do Irã morre dois dias após ataque de Israel

Ele representava o país em negociações de reaproximação com a Arábia Saudita. Shamkhani atuou como principal autoridade de segurança nacional do Irã por uma década.

Líderes militares do Irã mortos

Na quinta-feira dois líderes militares foram mortos durante o conflito. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã, o general Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas, general Mohammad Bagheri, foram mortos em bombardeios de Israel contra o Irã.

Salami era um dos principais personagens do campo militar iraniano. A Guarda Revolucionária iraniana é o grupo mais poderoso no Exército do país e foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979.

Bagheri também era um dos principais líderes do regime iraniano. "O major-general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior do Exército, foi martirizado", disse a emissora estatal ao anunciar a morte do militar.

O Irã também confirmou as mortes de dois cientistas nucleares. Eles foram identificados como Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi.