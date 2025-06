EUA: deputada democrata morta com marido era ativista dos direitos humanos

Assassinada hoje a tiros com o marido dentro de sua casa, na região metropolitana de Minneapolis (EUA), estado de Minnesota, a deputada democrata Melissa Hortman era reconhecida como uma ativista de direitos humanos, defensora do aborto e da legalização da maconha. Também baleado em sua casa em Chaplain (também Minnesota), o senador democrata John Hoffman —que está hospitalizado— é defensor dos direitos de pessoas com deficiência.

Quem são os democratas

Melissa Hortman era considerada a principal democrata no estado. Advogada de formação, atuava como parlamentar havia 20 anos. Ela chegou a presidir a Câmara dos Representantes de Minnesota de 2019 a 2025. Popular, costumava se reeleger com mais de 20 pontos percentuais, diz o jornal americano The New York Times.

Ela desempenhou papel fundamental na aprovação de projetos de direitos humanos. Em 2023, quando os democratas detinham pequena maioria na Casa, ela conseguiu emplacar a aprovação de leis que expandiam os direitos ao aborto, legalizavam o uso recreativo da maconha e exigiam que os empregadores oferecessem licenças médicas remuneradas.