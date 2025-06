'Impuros': passear com cães no Irã agora é crime em pelo menos 20 cidades

Autoridades do Irã expandiram a proibição de passear com cachorros em vias públicas em pelo menos 20 cidades na última semana.

O que aconteceu

Procuradores citaram preocupações com a saúde pública e ameaças à segurança como justificativas para a expansão do veto. Na capital, Teerã, passear com cães já é proibido desde 2019, no entanto, a aplicação e fiscalização da lei teriam sido "negligentes" desde então, apontou uma reportagem do jornal The New York Times.

Autoridades também incluíram a proibição de dirigir com cachorros. Qualquer tipo de passeio com cachorro foi considerado não só uma ameaça à saúde pública, mas também "à paz e ao conforto" por Abbas Najafi, procurador da cidade de Hamedan, segundo o jornal estatal Iran. "Passear com cães é um claro crime", reforçou na segunda-feira o procurador Mohammad Doroudi, de Mashhad, à agência estatal Irna.