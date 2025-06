Irã ameaça EUA, Reino Unido e França se impedirem retaliação a Israel

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, advertiu o Irã que não faça represálias contra os soldados americanos que estão em países árabes. "Os Estados Unidos calcularam que podem ajudar Israel, e os iranianos obviamente estão cientes disso, mas, no fim das contas, pelo menos publicamente, os Estados Unidos permanecem à margem", declarou Alex Vatanka, diretor fundador do programa sobre o Irã do Middle East Institute, em Washington.

A França disse que ajudará Israel a se defender ''se estiver em condições de fazê-lo''. Ontem, durante uma coletiva de imprensa, o presidente Emmanuel Macron falou que o país não tem intenção de participar de operação ofensiva, mas ajudaria na defesa, se pudesse.

Macron também se posicionou contra o programa nuclear iraniano. Ele criticou Teerã por ter acumulado "quase 40 vezes mais urânio enriquecido do que tinha autorização", "contornando todas as suas obrigações com a comunidade internacional e descumprindo suas próprias promessas".

O Reino Unido diz não ter ajudado Israel no ataque ao Irã. O primeiro-ministro, Keir Starmer, falou com Benjamin Netanyahu ontem para enfatizar que Israel tem o direito à autodefesa, mas que o conflito precisa de uma solução diplomática.

Irã e Israel travam batalha

Ataque iraniano deixou dois mortos e feriu 19 pessoas hoje em Israel. Um míssil atingiu casas na cidade de Rishon Lezion, no centro de Israel, segundo o serviço de resgate israelense MDA (Magen David Adom). O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o Irã cruzou a linha vermelha ao atingir civis e "pagará um alto preço por isso".