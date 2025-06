Irã e Israel já foram 'amigos' no passado; saiba por que relação colapsou

Atuais rivais, que protagonizam uma troca de ofensivas desde ontem, Irã e Israel já foram aliados e se apoiaram mutuamente no passado. A relação, no entanto, chegou ao fim quando o país iraniano passou a ser governado por uma república islâmica e mudou sua retórica.

De aliados a inimigos

De 1950 a 1970, ambos eram próximos e mantiveram uma cooperação estratégica. O Irã foi, inclusive, um dos primeiros a reconhecer o Estado de Israel em 1948. Tel Aviv via sua relação com o país iraniano como uma forma de pôr fim ao seu isolamento no Oriente Médio. Para Teerã, Israel, apoiado pelos EUA, também era um oportuno contrapeso político aos países árabes vizinhos.

Israel treinou especialistas agrícolas iranianos, forneceu conhecimentos técnicos e ajudou a formar as Forças Armadas do país islâmico. O governante do Irã na época, o monarca Mohammad Reza Pahlavi, retribuiu ainda a ajuda com petróleo, urgentemente necessário à economia israelense emergente naquele momento. O Irã abrigava, inclusive, a segunda maior comunidade judaica fora de Israel.