Israel ataca campo de exploração de gás natural no Irã, dizem agências

Os novos ataques indicam que Israel agora mira a infraestrutura de energia do Irã. A província de Buxer também abriga um reator nuclear que produz energia para a rede elétrica do país, mas não há informações de que Israel tenha atingido o reator.

Segundo a agência Tasnim , o Irã suspendeu parcialmente a produção de gás no campo de South Pars após os ataques. É o maior campo de gás do mundo. O Irã compartilha a estrutura com o Catar.

النيران تندلع في مصفاة الغاز في بوشهر الآن pic.twitter.com/bRWtPHs2js -- محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) June 14, 2025

Ataques de Israel contra o Irã

Ataque de Israel matou os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã. As forças do país responderam lançando cerca de cem drones contra território de Israel, segundo o Exército de Israel. Segundo o porta-voz militar israelense Effie Defrin, 200 aviões de combate foram mobilizados para bombardear quase cem alvos em seus ataques contra o Irã.

Israel diz ter completado o "ataque inicial" contra o Irã. As FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que a operação, nomeada de "Leão em Ascensão", foi contra "dezena de alvos militares" e instalações nucleares relacionados ao programa nuclear do Irã.