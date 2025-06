Líder democrata pede reforço de segurança a parlamentares após ataque

Minhas orações estão com os dois filhos de Melissa Hortman e Mark, bem como com as outras vítimas que ficaram feridas, incluindo o Senador John Hoffman. Hakeem Jeffries

Entenda o caso

Deputada Melissa Hortman e senador John Hoffman Imagem: Reprodução

A deputada democrata Melissa Hortman e o marido foram mortos a tiros em casa na região metropolitana de Minneapolis, em Minnesota. Por volta das 3h35 (horário local), policiais encontraram ela e seu marido feridos. Ambos foram declarados mortos posteriormente, segundo Drew Evans, superintendente do Departamento de Detenção Criminal de Minnesota. O suspeito ainda não foi identificado.

A polícia se deparou com o suspeito, trocou tiros, mas ele escapou. A Polícia de Minnesota e o FBI estão auxiliando na busca do homem. De acordo com a polícia, um "manifesto" foi encontrado no carro do suspeito com uma lista com "muitos legisladores e outras autoridades" que seriam alvos potenciais de um ataque. O suspeito, segundo agências internacionais, estava se passando por um policial.

Uma hora antes, a polícia havia sido chamada para uma ocorrência na casa do senador John Hoffman, também democrata. Ele e a companheira receberam os primeiros socorros e foram levados para o hospital. Ambos passaram por cirurgia e estão vivos.