Deputado viaja para resgatar pai prefeito em bunker em Israel: 'Angustiado'

O deputado federal da Paraíba contou que nem todos os refugiados brasileiros aceitaram sair por via terrestre de Israel, temendo consequências do conflito com o Irã.

A gente está analisando todos os pontos, quais são os riscos que nós já sabemos, inclusive nesse grupo dos 18, apenas 12 toparam sair de Tel Aviv, os outros seis preferem ficar aguardando a liberação do espaço aéreo, mas a maioria, sabendo dos riscos, mesmo assim preferiram estar prontos para poder ser resgatados.

A forma e o caminho é que está sendo estudado pelas autoridades da forma que vai ser feita, se vai ser via terrestre pela Cisjordânia, mas de toda forma ter que passar por Israel, que é onde mora o risco, o perigo.

Mersinho Lucena

Lucena se disse angustiado com a situação em que se encontra seu pai, mas confiante de que tudo vai se resolver. Mersinho explicou ainda que a missão partiu a convite de Israel, que deu todas as garantias necessárias de segurança para permanência no país.

A gente fica angustiado, mas ao mesmo tempo, crente e com fé em Deus que tudo vai dar certo e que a gente vai conseguir tirá-los com vida. Essa missão foi a convite do próprio governo de Israel, que havia dado todas as garantias necessárias de segurança para que pudessem adentrar e pudesse ocorrer essa missão, que é exatamente a tratativa de tecnologia na área de segurança, que Israel é bastante avançada nesse sentido, para levar as novidades e as possibilidades para os municípios brasileiros.