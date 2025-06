Apoio americano a Israel na guerra contra Irã racha apoio a Trump nos EUA

Outros republicanos aplaudem

"Israel toma medidas decisivas para defender o povo israelense." A frase é do líder da maioria republicana no Senado, John Thune, segundo quem "os mulás no Irã aspiraram publicamente varrer a única democracia do Oriente Médio do mapa", em referência a Israel.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, reforçou o apoio. "Israel decidiu que precisava tomar medidas para se defender. Eles estavam claramente no direito de fazê-lo", disse.

Mas há defensores do conflito até entre democratas. O senador John Fetterman, da Pensilvânia, que disse no X que "nosso compromisso com Israel deve ser absoluto, e eu apoio totalmente este ataque".