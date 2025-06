Foragido é preso após mostrar caverna onde se escondia e vídeo viralizar

Entrada da caverna onde ele vivia Imagem: Reprodução / YouTube

Quando jovem, eu acreditava que essas eram histórias de pura fantasia, mas ultimamente a curiosidade falou mais alto: existem realmente homens das cavernas e pessoas que vivem em túneis assim em 2024? Joe Fish, na legenda do video publicado

Gary recebeu calorosamente o youtuber no local e até criticou a falta de assistência do governo. "Não recebo dinheiro do governo há dez anos. As pessoas nos tratam de forma diferente da sociedade. A sociedade diz que moradores de rua são criminosos, viciados em drogas e alcoólatras'', falou na gravação. O ''homem das cavernas'' foi aclamado pelo público como uma inspiração e exemplo de sobrevivência.