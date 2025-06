O que se sabe sobre os programas nucleares de Irã e Israel

O programa nuclear do Irã é uma iniciativa para o uso da energia nuclear iniciada na década de 1950. Segundo o país, ele é voltado para fins pacíficos e segue os princípios do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. No entanto, a comunidade internacional teme que o país esteja tentando construir uma bomba atômica.

Em 2015, após anos de negociação, um acordo foi firmado entre o Irã e a comunidade internacional. Na época, o país concordou em diminuir as atividades nucleares em troca de alívio em sanções econômicas. Mas os EUA se retiraram do compromisso em 2018, no primeiro mandato de Donald Trump. Desde então, o Irã se distancia do compromisso de não enriquecer urânio em patamares elevados.

A AIEA condenou o Irã no último dia 12 de junho, por violar suas obrigações de não proliferação de armas nucleares. A AIEA diz que o Irã dobrou o enriquecimento de urânio em três meses. As instalações nucleares iranianas estão espalhadas por vários locais, algumas em bunkers subterrâneos. As principais instalações nucleares do Irã estão em Natanz, Isfahan, Teerã, Bushehr e Arak. A instalação de Natanz estava entre os alvos dos recentes ataques israelenses.

Israel

Estima-se que Israel possua cerca de 90 ogivas nucleares. O arsenal não é confirmado pelo país, mas é estimado por entidades como a Federação dos Cientistas Americanos e o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, entidades que monitoram armamentos nucleares pelo mundo.

Com isso, Israel possui o 8º maior arsenal nuclear do mundo. É também o único país do Oriente Médio com esse tipo de armamento. Ogivas do país estão estocadas. Ainda segundo a FAS, as ogivas israelenses estão estocadas, ou seja, estão guardadas em locais próximos de seus meios de emprego.