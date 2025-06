Sem negociações, Israel e Irã lançam novos ataques neste domingo

Israel e Irã lançaram novos ataques aéreos na tarde deste domingo 915), após fortes ataques ocorridos na madrugada.

O que aconteceu

Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, com uma nova onda de ataques na tarde de domingo. O Exército israelense anunciou que começou a atacar dezenas de instalações de mísseis no oeste do Irã. "A força aérea lançou uma onda de bombardeios contra dezenas de alvos de mísseis terra-terra no oeste do Irã", afirmou o Exército em um comunicado.

Irã anunciou que os sistemas de defesa aérea foram ativados. Segundo informações da mídia local, os sistemas foram acionados em Teerã, capital do Irã, e em Kermanshah, cidade no oeste do país.