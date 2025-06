Cozinheiro que sobreviveu ainda procura por mãe e filha atingidas por avião

A mãe de Ravi e a filha de 2 anos não foram mais vistas. Cerca de 30 minutos antes do avião da Air India cair, o cozinheiro e sua esposa saíram do refeitório para entregar marmitas, deixando para trás as duas familiares. A menina havia acabado de ser colocada para dormir em uma cadeira de balanço pela avó, que preparava as refeições no momento.

Ravi ouviu um estrondo e pensou que fosse a explosão de um cilindro de gás. No entanto, logo percebeu que o prédio estava em chamas, relatou à Reuters.

Uma policial em frente aos destroços do avião que atingiu refeitório Imagem: Adnan Abidi / Reuters

Há quatro dias, ele procura a mãe e a filha em hospitais e em necrotérios. O homem e sua companheira deram amostras de seu DNA às autoridades da rede de saúde, mas ainda não souberam se alguma correspondência foi encontrada entre os falecidos.

Ele disse esperar pelo que chama de ''segundo milagre'', após um homem sair vivo do avião. ''Sabemos que as chances de encontrá-los vivos são pequenas, mas não perdemos a esperança. Se um dos passageiros do avião sobreviveu ao acidente, poderia haver um segundo milagre para minha mãe e minha filha estarem seguras'', contou.

Queda logo após decolagem