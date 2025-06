Turismo descontrolado é alvo de protestos em Portugal, Itália e Espanha

Manifestantes europeus marcaram para este domingo (15) manifestações contra o turismo em cidades de Portugal, Itália e Espanha.

O que aconteceu

As manifestações ocorrem perto do verão no hemisfério norte. É nessa época do ano que o número de visitantes no continente aumenta muito. A expectativa é de que o turismo cresça 11% este ano na Europa, gerando US$ 838 bilhões, ou R$ 4,6 trilhões em valores de hoje.

Protestos na Itália ocorreram em ao menos cinco cidades. Gênova, Nápoles, Palermo e Milão registraram protestos. Em Veneza, os moradores pedem que não saiam do papel dois hotéis com 1.500 novos leitos, informou reportagem da Reuters. E abril, italianos já haviam saído às ruas.