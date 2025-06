Chefe da inteligência e mais dois oficiais iranianos são mortos em ataques

O chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã e outros dois oficiais da organização morreram neste domingo (15) em um bombardeio israelense, segundo informações da agência de notícias iraniana Irna.

A organização é uma das mais poderosas e temidas do país. Com isso, as mortes de oficiais da organização chegam a onze. Mais cedo, a organização havia confirmado a morte de outros oito oficiais.

O que aconteceu

Chefe de inteligência e outros dois generais morreram em bombardeio neste domingo. Os mortos são Mohammad Kazemi (chefe de inteligência) Hassan Mohaghegh e Mohsen Bagheri. Em comunicado, a Guarda disse que os oficiais "foram assassinados e tombaram como mártires".