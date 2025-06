Netanyahu diz ter atacado o Irã para evitar um 'holocausto nuclear'

Primeiro-ministro afirmou que compartilhou provas com os EUA e que o Irã tinha capacidade para fazer pelo menos nove bombas. "Tudo que eles tinham que fazer era transformar [o urânio enriquecido] em armas", disse.

"A decisão de agir é do povo iraniano", disse, quando questionado se ideia era tentar derrubar o regime do país. Netanyahu comentou que "poderia ser o resultado" dos ataques. Além disso, criticou políticas do Irã, como "atirar em mulheres por estarem com cabelos descobertos" e "atirar em estudantes".

Na entrevista, o primeiro-ministro afirmou ainda que "pegou" o chefe da inteligência iraniana e destruiu uma instalação de enriquecimento de urânio. A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) confirmou na sexta-feira que parte dessa instalação, fundamental par ao programa nucelar do Irã, havia sido destruída pelos ataques israelenses.

Por que essa guerra agora?

Israel justificou o ataque ao suposto programa nuclear iraniano. Embora Teerã afirme que enriquece urânio apenas para fins energéticos, Israel, Estados Unidos e a ONU (Organização das Nações Unidas) dizem que o Irã está cada vez mais perto de construir uma bomba atômica. Para interromper o suposto programa nuclear, Israel promoveu o que chamou de "ataque preventivo".

Segundo Israel, o Irã se aproxima do "ponto de não retorno" em seu programa nuclear. O ataque israelense ocorreu assim que a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) acusou o Irã de descumprir com seu compromisso de não enriquecer urânio para fins militares. Ao contrário de Israel —que nega possuir um arsenal nuclear de 90 ogivas—, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.