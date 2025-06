Suspeito de matar deputada nos EUA enviou mensagem a amigo: 'Posso morrer'

Ele e a companheira também dirigiam uma organização ministerial cristã chamada Revoformation. Em sua biografia naquele site, Boelter fala que procurou militantes islâmicos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia para compartilhar o evangelho e dizer que a violência não era a resposta.

Os ataques

A polícia foi chamada para uma ocorrência às 2h (horário local) de hoje na casa do senador Hoffman , em Chaplain (Minnesota). As autoridades, então, ofereceram primeiros socorros a ele e à sua esposa, e os levaram para o hospital. Ambos foram submetidos à cirurgia e estão vivos.

Por volta das 3h35 (horário local), houve outra chamada em Brooklyn Park (Minnesota), e policiais foram à casa da deputada Hortman, onde encontraram ela e seu marido feridos. Ambos foram declarados mortos posteriormente, segundo Drew Evans, superintendente do Departamento de Detenção Criminal de Minnesota. A distância entre Brooklyn Park e Chaplain, dirigindo, é de aproximadamente 15 minutos.

Nesta segunda chamada, a polícia se deparou com o suspeito, trocou tiros, mas ele escapou. A Polícia de Minnesota e o FBI estão auxiliando na busca do homem.

Ele estava com uniforme da polícia e com um veículo equipado com luzes, que lembram viaturas policiais. De acordo com a polícia, um "manifesto" foi encontrado no carro do suspeito com uma lista com "muitos legisladores e outras autoridades" que seriam alvos potenciais de um ataque.