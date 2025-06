Suspeito de matar deputada e atirar em senador nos EUA continua foragido

Polícia tem feito buscas no condado de Sibley, em Minnesota, onde foi encontrado um segundo veículo atribuído à Boelter. As autoridades pediram atenção a moradores da área, caso se deparem com o suspeito.

Boelter estava vestido com roupas que lembram da polícia, e seu carro estava caracterizado como viatura. Polícia de Minnesota diz que ele usava um colete à prova de balas e um taser (arma de eletrochoque), além do armamento utilizado para atirar nas vítimas.

FBI ofereceu recompensa de US$ 50 mil por informações que levem à prisão do suspeito. As autoridades americanas divulgaram imagens do suspeito. Em uma delas ele usa um chapéu e em outra aparece usando uma máscara.

Imagens do suspeito de matar uma deputada nos EUA divulgadas pelo FBI Imagem: Reprodução

No primeiro carro usado por Bolter, a polícia encontrou um manifesto com o nome de várias autoridades. Lista incluía políticos democratas, além de médicos que prestam assistência para mulheres que querem realizar abortos. Ao todo, havia 70 pessoas listadas.

O que se sabe sobre o suspeito Vance Boelter

Vance Bolter trabalhou numa empresa de segurança Praetorian Guard Security. Em sua biografia na empresa, é dito que ele recebeu treinamento militar.