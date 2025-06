Acidente nos EUA: família precisa de R$ 610 mil para repatriar brasileiro

De acordo com o advogado da família, Isaac Pessamilio, existem provas suficientes do vínculo empregatício de Max com a empresa em que prestava serviço. E para a responsabilização do empresário que o contratou, é preciso autorização da vítima.

Com isso, sua tutora legal, que foi designada pelo governo dos Estados Unidos, seria a pessoa indicada para obter a procuração em nome dele. Mas a família alega encontrar dificuldades para manter contato com ela e diz que não recebe respostas concretas há mais de dois meses.

Ele está lá sozinho. A gente não tem contato direto com o médico. Tudo que sabemos é pelo que a tutora americana passa por WhatsApp. E mesmo assim, é tudo superficial. Ela [a tutora] diz que está doente e que vai passar o caso de Max para outra pessoa, mas até agora nada foi resolvido.

Valquíria Martins

A irmã até tentou ir para os Estados Unidos no ano passado, mas não conseguiu visto. "Fui para uma agência aqui, levei toda a papelada. Só que, quando cheguei lá, fizeram só três perguntas, estava com tudo na pasta, um laudo na pasta. Tinha foto dele, algumas coisas para comprovar todas as informações que estavam solicitando. Porém, em três perguntinhas, a mulher falou: 'não, você não está qualificado para o país'", conta Valquíria.

O que dizem as autoridades

Ao UOL, o Itamaraty, por meio do consulado-geral do Brasil em Washington, diz que acompanha o caso desde maio de 2024, quando foi notificado a respeito. "Desde então, tem permanecido em contato com a família, a quem tem prestado assistência consular (inclusive no que tange à orientação jurídica perante a Justiça local e à informação quanto aos trâmites legais para solicitação de repatriação), e com as autoridades locais responsáveis pelo acompanhamento do caso", diz o órgão, em nota.