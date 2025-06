Correria, explosões e estilhaços: bomba israelense atinge ao vivo TV no Irã

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que eles agora controlam "os céus de Teerã". Na ocasião, o premiê também afirmou que seu rival quer "assassinar mulheres e crianças".

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Tel Aviv bombardeou Teerã, capital do Irã, e também anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país.

O Irã revidou, atacando o adversário com mísseis disparados à Tel Aviv. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel, e alguns mísseis conseguiram escapar das defesas aéreas israelenses.