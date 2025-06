Brasileiro em Israel diz que ataque do Irã é 'mais forte' que do Hamas

Irã enfraqueceu em 2024 e Israel se fortaleceu, segundo porta-voz de centro de estudos britânico. Na avaliação de James Hackett, chefe do núcleo de análises militares do IISS (Instituto Internacional de Estudos Estratégicos), o ano passado "terminou com a influência regional do Irã enfraquecida e o domínio militar de Israel evidente". Em artigo divulgado no site do instituto, ele ressalta, no entanto, que o governo israelense precisou de "amplo apoio externo" dos Estados Unidos — maior força militar do mundo — "para frustrar ataques estrangeiros", incluindo os iranianos.

Brasileiro tenta deixar Israel

Nacional e a família planejavam sair do país no domingo. Eles seguiriam viagem para Europa, mas tiveram os voos cancelados em meio à escalada de tensão. Grande parte do espaço aéreo do Oriente Médio foi fechado desde sexta-feira.

Os brasileiros precisaram mudar de acomodação por falta de abrigo antibombas. ''A gente estava em um airbnb, mas como não tinha um bunker dentro, achamos melhor ir para um hotel, que tem dois bunkers por andar. Nos sentimos mais seguros.''

Thomas disse não saber como sair de Israel. ''Estamos presos em Israel, não sabemos como vamos sair, se tem alguma alternativa. A gente não sabe o que tem que fazer, estamos tentando falar com o consulado do brasil, aqui em Israel e também no brasil'', falou.

Parte do grupo de políticos brasileiros que estava retido no país estão na Jordânia para retornar ao Brasil. O UOL apurou com fontes do Itamaraty que, de lá, o grupo seguirá, via terrestre, até Riad, capital da Arábia Saudita, de onde retornará para o Brasil em voo particular.