Irã tem 224 mortos, Israel, 22; EUA enviam dois porta-aviões

Pouco depois, o prédio da emissora estatal iraniana foi atingido por bombas durante transmissão ao vivo. Imagens mostram a âncora da emissora IRIB (Radiodifusão da República Islâmica do Irã) deixando o estúdio em meio a estilhaços e explosões. Por fora, o prédio estava em chamas e envolto em uma intensa fumaça.

Os EUA enviaram dois porta-aviões ao Oriente Médio, segundo agências de notícias. Ainda sem afirmar que entrou na guerra, a nação de Donald Trump começa a dar sinais de que pode auxiliar no conflito. O país é aliado histórico de Israel.

Irã acusa Israel de atacar hospital. Ataque israelense mirou o Hospital Farabi, na cidade de Quermanxá, na região oeste do país. A unidade de saúde fica perto de uma área residencial.

O chefe e o subchefe do serviço de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã foram mortos. Ontem, os ataques de Israel mataram o chefe de Inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi. Hassan Mohaqeq, vice de Kazemi, e o general Mohsen Baqeri também morreram no bombardeio. Já o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, foi morto na sexta-feira (13).

Imagens divulgadas pela imprensa iraniana mostram impacto do ataque à instituição. É possível ver algumas janelas destruídas, o forro do teto de algumas alas caído no chão e construções em escombros do lado de fora da unidade de saúde.