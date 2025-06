Guerra entre Israel e Irã é uma das mais inúteis do mundo, avalia professor

Esse é o contexto que ele tem dentro de casa. Por isso, é tão difícil imaginarmos uma intervenção dos EUA diretamente. Ao ir para o G7, Trump tem uma fala ambígua ao dizer que pode haver um acordo, mas eles terão que lutar. Ele não se coloca e nem indica de qual maneira ele se posicionará durante essa cúpula. Beatriz Bulla, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

