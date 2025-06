Irã inicia nova onda de ataques contra Israel com drones e mísseis

Porta-voz da Guarda Revolucionária confirmou o início dos ataques e disse que eles vão "seguir continuamente até o amanhecer". De acordo com o general Naeini, esta é a nona onda de ataques do Irã contra o território israelense.

Bombardeio em emissora

Novo ataque ocorre após bombardeio israelense atingir o prédio da Rádio e Televisão da República Islâmica do Irã. Hoje, um bombardeio interrompeu um programa transmitido ao vivo. O regime iraniano classificou o ataque como "um ato ignóbil e um crime de guerra" e promete continuar retaliando.

A explosão ocorreu enquanto a apresentadora Sahar Emami realizava uma crítica contra Israel. As imagens foram compartilhadas pela própria emissora e viralizaram nas redes sociais. Enquanto Emami falava foi possível ouvir uma forte explosão e as luzes do estúdio se apagaram. A jornalista deixou a bancada correndo, enquanto uma fumaça cinza invadia rapidamente o local. Apesar do impacto, ela não se feriu e retornou mais tarde para continuar a transmissão.

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira (13). Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.