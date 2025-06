Iraniana no Brasil perde contato com família em Teerã: 'Fugindo pro norte'

Marjan Mansouriarshad, maquiadora iraniana vive no Brasil há mais de seis anos Imagem: Reprodução: Redes Sociais

Marjan diz estar muito triste e preocupada com a situação do país. "Grande parte da população não quer esse regime, quer mudar", comenta sobre o atual governo. "Espero que logo resolva isso, porque ninguém, nem uma pessoa no mundo merece essa vida", completou.

Maquiadora viajou por vários países, mas se apaixonou pelo Brasil, onde vive há mais de seis anos. Marjan conta que deixou o Irã por conta das condições do país em relação às mulheres: "saí de lá pela minha liberdade, porque lá mulheres sofrem, mulheres não têm liberdade, é um país machista, um país ditador."

Entenda o conflito

15.jun.2025 - Fumaça é vista após ataques realizados por Israel a uma refinaria de petróleo no sul de Teerã, no Irã Imagem: Atta Kenare/AFP

Irã e Israel estão em conflito desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.