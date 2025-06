Israel tem bombas nucleares? Entenda o mistério

Usina nuclear em Dimona, Israel Imagem: Wikimedia Commons

Em 1960, a França teria feito Israel prometer que não produziria armas nucleares. No entanto, estima-se que o país tenha ampliado a capacidade da sua usina e descumprido o acordo.

Israel permitiu avaliação da instalação de Dimona pelos EUA na década de 1950. Desde então, nenhuma inspeção internacional foi realizada no local, que conta com segurança rigorosa. "Acredita-se que existam vários níveis subterrâneos ocultos na instalação", afirma o think tank.

Israel está modernizando seu arsenal

O país vem desenvolvendo seus sistemas e plataformas de lançamento de armas desde a década de 1960. Isso inclui as aeronaves F15 e F16, mísseis balísticos Jericho e submarinos Dolphin.

No ano passado, Israel realizou um teste de um sistema de propulsão de mísseis com capacidade nuclear. A informação é do último relatório do Sipri sobre a corrida armamentista global, divulgado hoje. O país também estaria modernizando um de seus reatores em Dimona.