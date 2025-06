Israel e Irã realizam ataques mútuos no quarto dia de confronto

A polícia trata o ataque como politicamente motivado. Os EUA passam por um período de tensão política sem precedentes nas últimas décadas.

Na semana passada, Trump enviou tropas da Guarda Nacional e da elite das Forças Armadas para enfrentar manifestações populares na Califórnia, apesar da oposição do governador Gavin Newsom. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde a década de 1960.

No sábado, milhões de americanos saíram às ruas para protestar contra o que veem como autoritarismo do governo Trump.

A manifestação, chamada de No Kings (Sem reis), foi a maior mobilização popular no país desde os protestos do Black Lives Matter, após a morte de George Floyd, em 2020.

Lula chega ao Canadá para reunião do G7

O presidente Lula participa hoje e amanhã como convidado da reunião do G7, grupo que reúne alguns dos países mais ricos do mundo, em Kananaskis, na província de Alberta, no Canadá.