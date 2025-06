'Tremor e cheiro de queimado': brasileiro relata medo em bunker em Israel

Os bunkers citados pelo brasileiro ao Canal UOL são estruturas fortificadas, frequentemente subterrâneas. Quando Israel identifica uma ameaça, uma notificação é enviada para o celular dos moradores por meio de um aplicativo. Eles precisam se deslocar até esses abrigos em cerca de 1min30s. Essa estrutura existe em Israel desde 1951 e estima-se que há cerca de 1,5 milhão de bunkers públicos e privados espalhados pelo país.

Atualmente, Israel está conduzindo vários ataques simultâneos na região. Além de dezenas de alvos no Irã, outros alvos israelenses são: ataques navais e aéreos ao Iêmen; ataques contra grupos armados do Hamas na parte sul de Gaza e operações em Rafah, Nablus e Jenin (Cisjordânia).

Embaixador de Israel sobre políticos: 'Prioridade é trazer quem convidamos'

No UOL News, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou que parte do grupo de políticos brasileiros convidados pelo governo local para um evento, mas retidos em Tel Aviv devido ao início de bombardeio lançado pelo Irã, deve chegar amanhã ao Brasil. Segundo ele, a prioridade de Israel, neste momento, é trazer de volta quem o país convidou.

A nossa prioridade, neste momento, é ajudar as pessoas que convidamos e estão sob a nossa responsabilidade, responsabilidade do governo israelense. Outras pessoas têm as responsabilidades delas e, da maneira que possível, vamos ajudar. Mas não sabemos quantas pessoas são, onde estão, em que condição. Acredito que a embaixada do Brasil em Tel Aviv deve ter mais informações. Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil

Três comitivas brasileiras, formada por prefeitos, secretários e parlamentares, foram convidadas por Israel para participarem de um evento em Tel Aviv. No meio do evento, no entanto, os políticos brasileiros precisaram se abrigar.