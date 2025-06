'Moradores de Teerã vão pagar' por ataques contra Israel, diz ministro

Ontem, ataques também atingiram dezenas de alvos em Teerã. Em um prédio residencial, cinco pessoas morreram, segundo a televisão local. O governo iraniano anunciou que mesquitas, estações de metrô e escolas serviriam como abrigos antiaéreos a partir da noite de domingo.

Desde sexta-feira, os três mais altos responsáveis militares do Irã e nove cientistas do programa nuclear iraniano morreram em ataques israelenses. No domingo, longas filas de carros engarrafavam as estradas para sair de Teerã.

Israel lançou uma campanha aérea contra centenas de locais militares e nucleares no Irã na sexta-feira. Segundo o governo israelense, os iranianos se aproximavam de um "ponto sem retorno" na fabricação da bomba atômica.

Teerã é suspeito pelos ocidentais e por Israel de querer fabricar a arma nuclear. O Irã nega e defende seu direito de desenvolver um programa nuclear civil, mas prometeu ontem uma "resposta devastadora" aos ataques israelenses e afirmou que Israel, em breve, "não será mais habitável".

(Com AFP e RFI)