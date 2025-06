Em foto com militares, Netanyahu diz que Israel 'controla os céus de Teerã'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou fotos ao lado de militares do país, e disse que eles agora controlam "os céus de Teerã".

O que aconteceu

Netanyahu afirmou também que as forças de defesa de Israel atacam "alvos do regime" e não civis, acusando o Irã de fazer isso. "Essa é a diferença entre nós e o regime terrorista do Irã, que visa assassinar mulheres e crianças", escreveu, em publicação no X.

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e também anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país.