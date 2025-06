Netanyahu sugere que matar o líder supremo do Irã acabaria com o conflito

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira (13). Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 224, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.

15.jun.2025 - Prédio fica totalmente destruído após ataque de míssil do Irã em Israel Imagem: Ronen Zvulun/Reuters

O exército israelense anunciou a chegada de mísseis disparados pelo Irã no fim de semana. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel. A maioria dos mísseis foi interceptada, mas alguns conseguiram atingir áreas do país, como em Haifa.

(Com AFP)