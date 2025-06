Drones e cães farejadores: Como polícia achou assassino de deputada nos EUA

Carro do suspeito foi peça-chave para investigação. No primeiro veículo usado por ele, a polícia encontrou um manifesto com o nome de várias autoridades. Lista incluía políticos democratas, além de médicos que prestam assistência para mulheres que querem realizar abortos. Ao todo, havia 70 pessoas listadas.

O que se sabe sobre o suspeito Vance Boelter

Vance Bolter trabalhou numa empresa de segurança Praetorian Guard Security. Em sua biografia na empresa, é dito que ele recebeu treinamento militar.

Polícia ainda investiga motivo do crime, porém lista de alvos aponta para motivação política. No rol estavam autoridades do partido democrata e pessoas ligadas ao direito ao aborto das mulheres.

Sites americanos, que citam pessoas próximas a Boelter, dizem que ele era contra direitos LGBTQIA+ e passava por dificuldades financeiras. A rede CNN menciona um vídeo em que o suspeito aparece em uma palestra na República Democrática do Congo, dizendo que as pessoas dos EUA "estavam confusas", pois não sabiam direito sobre suas respectivas orientações sexuais. Isso porque o "inimigo já entrou na mente e na alma deles".

"Ele disse que poderia morrer em breve". Frase foi dita por David Carlson, 59, que é amigo de Boelter e recebeu essa mensagem do suspeito às 6h (horário local) de sábado, dia do ataque aos políticos. Carlson esteve com Boelter na sexta-feira.